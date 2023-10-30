Нетаньяху отреагировал на видео ХАМАС с заложницами
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал видео с израильскими заложницами, которое опубликовало палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
По словам Нетаньяху, видео является «жестокой психологической пропагандой».
«Я обращаюсь к Елене Трупановой, Даниэль Алони и Римон Киршт, которые были похищены ХАМАС, совершающим военные преступления. Я обнимаю вас. Наши сердца сочувствуют вам и другим похищенным. Мы делаем все, чтобы вернуть всех похищенных и пропавших без вести людей домой», — также добавил он.
Напомним, что ранее движение ХАМАС опубликовало видео, на котором можно увидеть трёх израильских заложниц. Они требуют своего освобождения в обмен на заключённых из Палестины, а также обвиняют в случившимся 7 октября власти Израиля.