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Названа причина приостановки переговоров по заложникам в Газе

Переговоры с палестинским движением ХАМАС по заложникам зашли в тупик, пишет телеканал NBC со ссылкой на источник.

Источник отметил, что руководство движения потребовало от Израиля разрешить поставки топлива в сектор Газа.

При этом, отметил собеседник телеканала, ХАМАС отказался дать гарантии освобождения большого количества заложников с иностранным гражданством.

По словам источника, на этом шаге настаивали Соединенные Штаты и другие страны, граждане которых были захвачены бойцами движения.

Напомним, что 7 октября между Палестиной и Израилем разгорелся конфликт. В первые дни боевых действий ХАМАС удалось захватить свыше 200 заложников.

ХАМАС опубликовал обращение заложников к властям Израиля

Москва, Вашингтон, Каир ведут переговоры об их освобождении. От прямых переговоров с Тель-Авивом руководство движения, по словам экспертов, отказывается.

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