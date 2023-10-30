Названа причина приостановки переговоров по заложникам в Газе

Переговоры с палестинским движением ХАМАС по заложникам зашли в тупик, пишет телеканал NBC со ссылкой на источник.

Источник отметил, что руководство движения потребовало от Израиля разрешить поставки топлива в сектор Газа.

При этом, отметил собеседник телеканала, ХАМАС отказался дать гарантии освобождения большого количества заложников с иностранным гражданством.

По словам источника, на этом шаге настаивали Соединенные Штаты и другие страны, граждане которых были захвачены бойцами движения.

Напомним, что 7 октября между Палестиной и Израилем разгорелся конфликт. В первые дни боевых действий ХАМАС удалось захватить свыше 200 заложников.