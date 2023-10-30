Бывший вице-премьер Молдавии раскритиковал блокировку ряда СМИ в стране

«Комментарий к этому может быть только один: "власть Республики Молдова окончательно раскрыла свою национал-фашистскую сущность". Европейцы, отечественные сторонники евроинтеграции, демократы и им подобные, вы этого хотели? Вас это устраивает? Или вы думаете, что вас это не касается? Ох, как же вы в этом случае ошибаетесь», — заявил он.