Бывший вице-премьер Молдавии раскритиковал блокировку ряда СМИ в стране
Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский подверг резкой критике блокировку ряда СМИ в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Комментарий к этому может быть только один: "власть Республики Молдова окончательно раскрыла свою национал-фашистскую сущность". Европейцы, отечественные сторонники евроинтеграции, демократы и им подобные, вы этого хотели? Вас это устраивает? Или вы думаете, что вас это не касается? Ох, как же вы в этом случае ошибаетесь», — заявил он.
Такими словами Муравский прокомментировал приостановку лицензии у нескольких молдавских телеканалов, а также блокировку сайтов ряда зарубежных СМИ, среди которых есть и российские. В Службе информации и безопасности Молдавии такое решение прокомментировали тем, что эти СМИ «представляют риск для безопасности», а также «ведут кампанию по дезинформации». Всего под блокировку попали местные телеканалы Orizont TV, ITV, Prime TV, Publika TV, Canal 2, Canal 3, а также сайты российских СМИ — ТАСС, радио Sputnik, «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Интерфакс», «Московский комсомолец», «Российская газета», «Регнум», «Лента.ру», «Правда.ру».
При этом ранее под блокировку также попали российские телеканалы «Первый», «Россия-1», НТВ, «Мир», RT, РЕН ТВ, «Звезда» и несколько других.