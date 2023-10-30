Заложники ХАМАС раскритиковали Нетаньяху в видеообращении

В видеообращении заложников движения ХАМАС одна из пленниц ругает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что тот обещал их спасти и не сделал этого. Заложница также заявила, что их держат в плену больше 20 дней.

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«Мы в плену у ХАМАСа. Нас тут держат больше 20 дней. Ты обещал нас спасти, обещал вызволить, но не сдержал обещание», — передает слова пленницы журналист Аббас Джума.

Также пленные критикуют Нетаньяху за то, что он не соглашается на прекращение огня, чтобы вызволить их из заточения.

Ранее ХАМАС опубликовало видео, на котором три еврейские пленницы обращаются к израильскому правительству. В частности они обращались к премьеру страны.