Польские власти грозят закрыть границу с Украиной

Границу между Украиной и Польшей грозят закрыть до конца 2023 года. Об угрозе закрытия границы заявили в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» в своем телеграм-канале.

В ассоциации рассказали, что угроза закрытия возникла из-за польских перевозчиков, которые намерены устроить забастовку на границе с 3 ноября.

«Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины», – говорится в сообщении «Укравтопрома».

Забастовка, предварительно, будет длиться 2 месяца. Польские водители уже согласовали акцию в районе пункта пропуска Корчева. Среди причин участники назвали чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и Евросоюзом.