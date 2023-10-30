Польские власти грозят закрыть границу с Украиной
Границу между Украиной и Польшей грозят закрыть до конца 2023 года. Об угрозе закрытия границы заявили в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» в своем телеграм-канале.
В ассоциации рассказали, что угроза закрытия возникла из-за польских перевозчиков, которые намерены устроить забастовку на границе с 3 ноября.
«Если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины», – говорится в сообщении «Укравтопрома».
Забастовка, предварительно, будет длиться 2 месяца. Польские водители уже согласовали акцию в районе пункта пропуска Корчева. Среди причин участники назвали чрезмерную конкуренцию после либерализации международных перевозок между Украиной и Евросоюзом.
Ранее «Телеканал 360» рассказывал, что голливудские сценаристы и актеры прекратили почти полугодовую забастовку.