Власти Канады могут опубликовать список скрывшихся в стране нацистов

«В секретном отчете перечислены 883 возможных нацистских военных преступника, нашедших убежище в стране после Второй мировой войны, и многие считают, что он дает представление о том, что именно знало правительство о том, как они туда попали, в какой степени они были расследованы и почему большинство из них избежали судебного преследования», — сообщает источник.

Обсуждение этой инициативы началось после скандала с приглашением в парламент Ярослава Хунки, который оказался ветераном дивизии СС. При этом издание также добавляет, что за 37 лет существования секретного списка власти Канады так и не объяснили, почему эти материалы были засекречены полностью. Кроме того, никто из бывших солдат Нацистской Германии так и не был осуждён в Канаде.