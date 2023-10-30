Власти Канады могут опубликовать список скрывшихся в стране нацистов
Власти Канады обсуждают возможность публикации списка из 883 предполагаемых нацистских военных преступников, которые скрываются в стране от наказания. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что этот список значится секретным уже 37 лет.
«В секретном отчете перечислены 883 возможных нацистских военных преступника, нашедших убежище в стране после Второй мировой войны, и многие считают, что он дает представление о том, что именно знало правительство о том, как они туда попали, в какой степени они были расследованы и почему большинство из них избежали судебного преследования», — сообщает источник.
Обсуждение этой инициативы началось после скандала с приглашением в парламент Ярослава Хунки, который оказался ветераном дивизии СС. При этом издание также добавляет, что за 37 лет существования секретного списка власти Канады так и не объяснили, почему эти материалы были засекречены полностью. Кроме того, никто из бывших солдат Нацистской Германии так и не был осуждён в Канаде.
«Это подчеркивает проблему забвения прошлого. Мы можем учиться на неудачах прошлого, чтобы избежать повторения ошибок. Но это невозможно, пока не узнаем об этом прошлом, что, опять же, невозможно, пока не получим материалы из архивов», — прокомментировал ситуацию почётный советник еврейской организации B’nai Brith Canada Дэвид Матас.
Напомним, что 24 сентября на выступление Владимира Зеленского в парламент Канады пригласили Ярослав Хунки, которого представили как ветерана Второй мировой войны. Позже выяснилось, что Хунки является бывшим бойцом дивизии СС. В ответ на это Москва направила ноту в МИД Канады.