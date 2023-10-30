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NYT: Израиль перестал прослушивать движение ХАМАС в 2022 году

Израильские спецслужбы с прошлого года прекратили прослушивать разговоры боевиков ХАМАС по рациям, сочтя данное занятие «бесполезным». Об этом сообщает The New York Times.

Израильские спецслужбы посчитали прослушку ХАМАС «бесполезной тратой сил»
© globallookpress.com

По информации СМИ, израильская Служба общей безопасности могла бы предсказать нападение палестинских боевиков на Израиль. Однако сделать это не удалось из-за якобы отказа прослушивать рации боевиков с 2022 года.

Как добавили источники газеты, такие меры были признаны военными Израиля «бесполезной тратой сил».

Еще в три часа ночи 7 октября по местному времени спецслужбы не смогли точно объяснить непривычную активность боевиков в секторе Газа. Первоначально активность могла быть воспринята как учения.

В американской газете пришли к выводу, что к ошибке Израиля привели еще несколько факторов. Так, Израиль долгое время верил, что наибольшая угроза еврейскому государству исходит от Ирана и якобы связанных с ним группировок.

Также американские спецслужбы в последние годы перестали помогать Израилю со сбором данных о ХАМАС.

До этого военные Израиля сообщили о столкновении сухопутных сил с ХАМАС в сектора Газа.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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