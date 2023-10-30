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Минобороны РФ: Крым атаковали восемь ракет Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым восемью крылатыми ракетами Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ.

"В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты", — отметили в военном ведомстве.

На Украине анонсировали запуск «смарт-мобилизации»

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров анонсировал объявление «смарт-мобилизации» в стране.

Как сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на политика, пилотный проект планируется запустить через месяц или два.

«Мы будем запускать пилот на операторов дронов», — сказал Фёдоров.

Франция намерена депортировать десятки россиян

Власти Франции собираются начать процедуру депортации 39 россиян, которые подозреваются в приверженности радикальному исламу. Как сообщает РИА Новости, глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что Париж ждет согласия Москвы их принять.

«Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям», — заявил он.

Глава Генштаба ВС Ирана рассказал о тоннелях под сектором Газа

Размер тоннелей под сектором Газа позволяет проехать по ним мотоциклам и даже автомобилям, а длина подземных ходов, возведенных палестинским радикальным движением ХАМАС лишь на севере анклава, достигает 400 км. С таким заявлением выступил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

Саакашвили заявил о проникновении в Грузию диверсантов из РФ

Михаил Саакашвили, осужденный в Грузии и находящийся в частной клинике с мая 2021, считает, что в страну проникла "диверсионная группа" из РФ с целью захвата власти. Соответствующее заявление экс-глава государства сделал по видеосвязи на заседании суда по делу о растрате им государственных средств в крупном размере.

Президент Израиля: немка Шани Лук была обезглавлена

Соцсети

Израильский президент Ицхак Герцог подтвердил гибель похищенной в Израиле немки Шани Лук. По словам израильского лидера в интервью Welt, девушка была обезглавлена. Герцог выразил соболезнования семье погибшей.

Назван причиненный аэропорту Махачкалы ущерб

Пострадало оборудование, объекты инфраструктуры, сломаны камеры и заборы. Об этом сообщил ТАСС директор аэропорта Уйташ Саид Рамазанов и уточнил, что речь идёт о сумме «не больше десяти миллионов рублей».

Рамазанов добавил, что у сотрудников воздушного узла серьёзных травм не было.

В ЕС прокомментировали решение Украины по транзиту российского газа

Еврокомиссия считает, что пока рано предсказывать ситуацию, которая сложится после решения Киева не продлевать транзит газа из России, сообщил представитель ЕК Тим Макфи.

«Грузинский легион» заявил о готовности воевать за Абхазию и Южную Осетию

Член воюющего за ВСУ «Грузинского легиона» Рамаз Джангидзе заявил о готовности подразделения воевать за установление контроля Тбилиси над Абхазией и Южной Осетией, если «проблему восстановления территориальной целостности не удастся решить дипломатией». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Крыму продали квартиру Зеленского

Квартиру в доме в поселке городского типа Ливадия в Ялте, принадлежащую жене Владимира Зеленского Елене, продали на аукционе за 44,3 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные на портале государственной информационной системы (ГИС) «Торги».