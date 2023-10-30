МИД Ирана прокомментировал пословицей атаки на военных США

Атаки на американских военнослужащих на Ближнем Востоке являются прямым результатом политики США в регионе. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, пишет РИА Новости.

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Дипломат напомнил Вашингтону известную пословицу.

«Что посеешь, то и пожнешь. Заявление США о том, что [их военнослужащие] подверглись нападению, – часть действий и реакций, возникающих в региональной и международной сферах со стороны народов и группировок, выступающих против присутствия США в регионе и (…) абсолютной поддержки ими израильского режима», – пояснил он.

Ранее военная база США Айн аль-Асад, расположенная на западе Ирака, подверглась обстрелу из систем «Град». Позднее в Пентагоне сообщили, что за неделю с 17 по 24 октября американские войска в Ираке были атакованы десять раз и трижды – в Сирии.

После чего ударная группа во главе с авианосцем «Эйзенхауэром» вошла в Средиземное море и направилась на Ближний Восток. Ранее в регион прибыл другой авианосец – «Джеральд Форд», также с ударной группой.