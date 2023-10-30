Суд собирается использовать 150-летний закон, чтобы исключить экс-лидера США Дональда Трампа из президентской гонки, пишет Reuters. Заседание о его исключении из избирательного бюллетеня пройдет сегодня в Колорадо.

Обвинение хочет использовать положение времен Гражданской войны в США, которое запрещает людям, участвовавшим в «восстании или мятеже», занимать федеральные должности. Речь идет о событиях вокруг штурма Капитолия в январе 2021 года сторонниками бывшего президента.