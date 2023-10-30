Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в понедельник ликвидировала одного из командиров ВМС ХАМАС, командира противотанкового ракетного подразделения и еще ряд высокопоставленных представителей движения в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что израильские военные за последние несколько часов ликвидировали четверых важных членов ХАМАС. Среди них: командир ВМС Джамил Баба и командир противотанкового ракетного подразделения в батальоне «Туффах» Мухаммад Сафади.

До этого стало известно, что с начала продвижения в секторе Газа сухопутные силы Израиля продолжают вступать в прямые столкновения с палестинским движением ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.