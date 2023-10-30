Квартиру в доме в поселке городского типа Ливадия в Ялте, принадлежащую жене Владимира Зеленского Елене, продали на аукционе за 44,3 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные на портале государственной информационной системы (ГИС) «Торги».

Открытый аукцион состоялся в понедельник, 30 октября. На него допустили двух участников. Стартовая цена за имущество площадью 119,5 квадратных метров составляла 24,6 млн рублей. Шаг аукциона составлял 1,2 млн рублей.

Известно, что победителем торгов стала женщина. Она предложила за лот 44,356 млн рублей.