Турция потребовала от Израиля прекратить "бесчеловечные нападения" в Газе

МИД Турции назвал авиаудар армии Израиля по единственной онкологической больнице в Газе "бесчеловечным", потребовав от него прекратить действия, направленные на лишение палестинского народа его основных прав.

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"Мы самым решительным образом осуждаем нападение на Больницу турецко-палестинской дружбы в Газе. Вся необходимая информация, включая координаты единственной онкологической больницы в секторе Газа, была заранее передана израильским властям, объяснения такому нападению нет", - говорится в заявлении МИД Турции.

"Осада и эти бесчеловечные нападения, направленные на то, чтобы лишить палестинский народ в Газе его самых основных прав, грубо нарушают международное право. Израиль должен прекратить нападения - массовые и без разбора - на жителей Газы", - подчеркивает ведомство.