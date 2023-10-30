Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно выросли и достигли тревожного уровня, пишет The Economist со ссылкой на украинских солдат. Газета.Ru
По словам пехотинца ВСУ с позывным "Левша", такая ситуация сложилась из-за работы российских беспилотников. Деловая газета "Взгляд"
Командир 47-й бригады с позывным "Хаммер" рассказал, что российские военные стреляют "из всего, что есть". "Они применяют собственные ударные беспилотники, высокоточную артиллерию, мины и планирующие бомбы, а в отдельных случаях даже бросают в бой диверсионные группы", — отметил он. RT на русском