The Economist: Потери в ВСУ выросли до тревожного уровня

Командир 47-й бригады с позывным "Хаммер" рассказал, что российские военные стреляют "из всего, что есть". "Они применяют собственные ударные беспилотники, высокоточную артиллерию, мины и планирующие бомбы, а в отдельных случаях даже бросают в бой диверсионные группы", — отметил он. RT на русском