Ливанский премьер предупредил о хаосе в случае войны Ливана и Израиля

"Если Ливан вступит в войну, на нем все не закончится, весь регион погрузится в состояние хаоса. Однако в вопросе о втягивании Ливана в конфликт - мяч на стороне Израиля: война разгорится, если он продолжит нарушать наши границы и наносить удары", - отметил ливанский премьер, подчеркнув, что власти страны договорились с международными организациями о "плане действий на случай, если война действительно начнется".