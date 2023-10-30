Ливанский премьер предупредил о хаосе в случае войны Ливана и Израиля

Ливанский премьер предупредил о региональном хаосе в случае войны Ливана и Израиля
В случае военного конфликта между Ливаном и Израилем весь Ближний Восток окажется в состоянии хаоса. Об этом в беседе с телеканалом Sky News Arabia заявил глава правительства Ливана Наджиб Микати.
"Если Ливан вступит в войну, на нем все не закончится, весь регион погрузится в состояние хаоса. Однако в вопросе о втягивании Ливана в конфликт - мяч на стороне Израиля: война разгорится, если он продолжит нарушать наши границы и наносить удары", - отметил ливанский премьер, подчеркнув, что власти страны договорились с международными организациями о "плане действий на случай, если война действительно начнется".
Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран крайне обеспокоен геноцидом палестинцев в секторе Газа и убежден, что в случае сохранения нынешнего положения пламя конфликта коснется абсолютно всех.