Стала известна цель поездки Макрона в Казахстан и Узбекистан

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Казахстан и Узбекистан с целью повышения энергетической безопасности страны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Визит Макрона в постсоветские страны запланирован на эту неделю: 1 ноября он посетит Казахстан, а на следующий день отправится в Узбекистан. Отмечается, что Средняя Азия богата энергоресурсами, а Казахстан и Узбекистан — поставщики урана.

Кроме того, утверждается, что лидер Франции намерен попытаться оказать влияние на якобы зависимость бывших советских республик от России. Во время визита Макрона также планируется затронуть вопрос углубления присутствия французской атомной компании Orano SA, которая разрабатывает урановые месторождения в Казахстане. Нужда Франции в уране объясняется госпереворотом в Нигере, который в 2022 году был вторым после Казахстана крупнейшим источником сырья в Евросоюзе.