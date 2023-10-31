Стала известна цель поездки Макрона в Казахстан и Узбекистан

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить Казахстан и Узбекистан с официальным визитом.

Одной из целей поездки является укрепление энергетической безопасности страны, пишет со ссылкой на осведомленные источники агентство Bloomberg.

«Макрон на этой неделе отправится в богатую энергоресурсами Среднюю Азию, чтобы посетить Казахстан и Узбекистан, двух поставщиков урана, который питает ядерные французские реакторы. Целью поездки является повышение энергетической безопасности Франции», — отмечается в статье.

Источники издания также отметили, что еще одной целью визита станет попытка оказать влияние на бывшие советские республики, ослабив их «зависимость» от России.

Французские официальные лица предполагают, что российская спецоперация на Украине нарушила давно сложившиеся отношения в регионе, и это создает новые возможности, пишет агентство.

Ранее в Нигере, который поставлял уран во Францию, произошел военный переворот. Мятежники задержали президента, его семью, а также ряд ключевых министров. После чего потребовали вывести из страны французские войска.