Лукашенко предложил метод объединения стран бывшего СССР

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что нужно выработать план сотрудничества с бывшими республиками СССР. Об этом он заявил на встрече с послом Киргизии Эрмеком Ибрагимовым.

«И на примере Кыргызстана обычно прихожу к выводу, что мы сотрудничаем с республиками, как бог на душу положит», – подчеркнул Лукашенко.

С кем-то сотрудничество сохраняется с советского периода, добавил белорусский лидер. Семена свеклы Республика закупает у Киргизии еще со времен СССР и продолжит это делать, подчеркнул Александр Лукашенко. Но для сотрудничества с теми постсоветскими республиками, которые этого не хотят, нужно разработать постоянный план. Лукашенко напомнил, что с другими странами Минск уже такой подход практикует.