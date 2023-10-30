В Иране назвали США помехой для СБ ООН в борьбе с кризисами

Соединенные Штаты и другие влиятельные государства мешают Совету безопасности (СБ) ООН нормально функционировать и выполнять свои прямые обязанности. Такое мнение выразил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"Международные организации, в том числе Совет безопасности ООН, показали, что в трудные времена они неспособны выполнить свою миссию по борьбе с кризисами и их предотвращению, - приводит его слова агентство Tasnim. - Различные государства, обладающие значительным влиянием на международной арене, а особенно - США, не позволяют Совету безопасности и ООН выполнять свои обязанности по поддержанию мира и безопасности".

Видео дня

Очередное заседание Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту назначено на 30 октября. Встреча была запрошена ОАЭ в связи с тем, что израильские военные объявили о расширении наземных действий на территории сектора Газа.

22 октября США распространили в СБ ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Как следует из текста документа, с которым ознакомился ТАСС, американский проект резолюции не содержит призыва к прекращению огня. В нем есть пункты с осуждением нападения ХАМАС, призывом к освобождению заложников и признанием права Израиля на самозащиту. Кроме того, американская резолюция содержит призыв к полному уважению международного гуманитарного права, включая защиту мирного населения, а также признает усилия Катара и других стран, которые привели к освобождению 20 октября двух заложников ХАМАС.

18 октября Совет Безопасности ООН не принял бразильский проект ближневосточной резолюции, так как США применили право вето. Американская сторона выразила разочарование, так как в проекте не был указан пункт о праве Израиля на самооборону. Ранее СБ ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Четыре государства - Великобритания, США, Франция и Япония - выступили против. Постоянный представитель России при всемирной организации Василия Небензя заявил, что СБ ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран и не смог направить "четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию ситуации".