Пашинян назвал принципы урегулирования отношений между Ереваном и Баку

Ереван и Баку подпишут мирный договор, если обе стороны будут соблюдать уже согласованные условия. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Три основных принципа договора о мире и урегулировании отношений согласованы, и если стороны сохранят приверженность согласованным принципам, то подписание договора становится реалистичным", - отметил Пашинян.

Речь идет о признании территориальной целостности обеих республик, делимитации и демаркации госграницы, открытии региональных коммуникаций.

Как указал Пашинян, территория Армении составляет 29 800 кв. километров, а Азербайджана - 86 600 кв. километров. Обе республики должны принять и признать это. Стоит отметить, что эти цифры не случайны. Они взяты из советских энциклопедий, где говорилось об Армянской ССР и Азербайджанской ССР, о чем и напомнил армянский премьер.

Что касается делимитации и дальнейшей демаркации государственной границы, то они, по словам Пашиняна, должны проводиться на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Тогда главы одиннадцати бывших союзных республик подтвердили принятое в Беловежской пуще решение о прекращении существования СССР. Кроме того, было образовано Содружество Независимых Государств.

Третий принцип, о котором заявил Пашинян, заключается в открытии региональных коммуникаций на основании суверенитета, юрисдикции, законодательства стран, равноправия и взаимности.