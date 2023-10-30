Обзор иноСМИ: планы Израиля по уничтожению ХАМАС и индийский аналог "Триумфа"

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В Белом доме исключили возможность отправки войск на Ближний Восток

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Вице-президент США Камала Харрис заявила о том, что Вашингтон не планирует отправлять войска в Израиль или сектор Газа. Об этом пишет The Hill.

Комментируя обострение палестино-израильского конфликта, она исключила вовлечение в него американских военных. «У нас нет абсолютно никаких намерений и планов по отправке войск в Израиль или сектор Газа, и точка», — заверила Харрис, отметив при этом, что необходимо различать группировку ХАМАС и мирных жителей анклава, которым должна поступать гуманитарная помощь.

Раскрыта тактика Израиля в боях в секторе Газа

Постепенное наращивание сил Армией обороны Израиля в секторе Газа в ходе наземного наступления позволяет избегать больших потерь и риска вовлечения в конфликт новых игроков, прежде всего движения «Хезболла». Об этом со ссылкой на действующих и бывших израильских чиновников пишет Financial Times.

В частности, источники издания отметили, что постепенное продвижение позволяет использовать огневую мощь и прикрытие наземных войск с воздуха. А постоянное движение, пусть и медленное, делает войска менее уязвимыми, в отличие от ситуации резкой остановки на занятых позициях.

Индия намерена обновить систему ПВО

Индия в 2028-2029 годах намерена обновить систему противовоздушной обороны большой дальности на основе собственных разработок в рамках проекта «Куша». Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The Times of India.

В частности, по данным издания, сейчас ведется создание системы противовоздушной обороны LR-SAM, которая по своим характеристикам должна быть сопоставима с российскими комплексами С-400 «Триумф». Ожидается, что она сможет уничтожать различные цели, в том числе и «самолеты-невидимки», беспилтники и крылатые ракеты.

Байден не смог убедить американцев в необходимости помощи Украине

Попытки президента США Джо Байденав своем обращении к нации провести параллель между Израилем и Украиной могут стоить ему поддержки избирателей, которые устали от больших трат на военные нужды и не понимают необходимости спонсирования конфликтов далеко за пределами страны. Такое мнение выразил колумнист журнала Foreign Policy Мэттью Крениг.

По его словам, речь президента слишком запоздала, так как он лишь в октябре 2023 года впервые обратился к нации «за более чем 18 месяцев войны на Украине». «Он так и не объяснил, почему среднестатистический американец, например, моя семья и друзья в Миссури, должен волноваться о том, что происходит в секторе Газа или на Украине. Он сказал, что, если президента России Владимира Путина не остановить на Украине, он продолжит путь в Польшу. Но если кому-то плевать на Украину, то зачем ему интересоваться Польшей?» - констатировал журналист.

В США оценили планы Израиля по уничтожению ХАМАС

Израиль поставил перед собой цель уничтожить по меньшей мере 10 тысяч членов палестинского радикального движения ХАМАС. Всего в регионе, по оценкам израильтян, их насчитывается около 30 тыс. Об этом со ссылкой на бывшего руководителя израильской военной разведки Амоса Ядлина пишет агентство Bloomberg.