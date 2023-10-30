Шани Лук: стала известна судьба 22-летней пленницы ХАМАС

Мать немецкой студентки Шани Лук, похищенной боевиками ХАМАС в самом начале конфликта в Израиле, заявила о ее гибели. Об этом сообщает Life.ru

«К сожалению, вчера мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых», — рассказала Рикарда Лук в интервью телеканалу RTL.

Видео с неизвестной девушкой, лежащей в багажнике автомобиля с переломанными ногами, появилось в сети 7 октября в социальных сетях. Вскоре личность пленницы удалось установить благодаря татуировкам. Ей оказалась 22-летняя немка Шани Лук. Девушка была одной из участниц музыкального фестиваля Supernova Sukkot Gathering и попала в заложники во время атаки ХАМАС на Израиль.

10 октября появились сообщения, что несмотря на тяжелые травмы Шани Лук осталась жива и находится в одной из больниц в Секторе Газа в критическом состоянии. Мать девушки призывала правительство ФРГ сделать всё возможное для эвакуации из анклава.

Семья Лук переехала в Израиль в начале 90-х годов. Шани жила в Тель-Авиве, работала татуировщицей и вела блог в социальных сетях.