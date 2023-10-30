Гутерриш увидел последствия климатического кризиса с Эвереста

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что увидел последствия климатического кризиса, побывав у подножия горы Эверест, и призвал к борьбе против роста температур.

"Сегодня у подножия горы Эверест я увидел своими глазами ужасные последствия климатического кризиса для Гималаев", - написал он на странице в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

Гутерриш также опубликовал видео, на котором он призвал скорее ввести меры, которые позволят остановить рост температур на отметке в 1,5 градусов Цельсия.

"Я нахожусь в Гималаях, где ледники тают с рекордной скоростью, как в Гренландии, как в Антарктиде. Уровень моря поднимается. Мы видим потопы, оползни, их драматическое влияние на местное общество", - указал генсек ООН.

Он заявил о необходимости "остановить сумасшествие". "Ледники отступают, но мы не можем отступать.

Нам нужно действовать в борьбе с изменениями климата", - добавил Гутерриш.