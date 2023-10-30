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Франция намерена выслать из страны 39 радикальных исламистов-россиян

Власти Франции собираются начать процедуру депортации 39 россиян, которые подозреваются в приверженности радикальному исламу. Как сообщает РИА Новости, глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что Париж ждет согласия Москвы их принять.

Франция намерена депортировать десятки россиян
© Unsplash

«Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям», — заявил он.

Дарманен подчеркнул, что сперва власти Франции прояснили, являются ли эти лица гражданами РФ. Глава МВД отметил, что «надеется» получить согласие Москвы в этом вопросе и добавил, что до начала спецоперации на Украине Франция депортировала множество российских граждан.

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Напомним, что ранее министр сообщал, что по поручению французского президента Эммануэля Макрона собирается возобновить переговоры с российскими властями о депортации уроженцев России, которые числятся в списках лиц, представляющих угрозу государственной безопасности. По словам Дарманена, в них находятся 60 человек русского, в том числе чеченского происхождения, за которыми ведется слежка. Порядка 40 из них находятся в тюрьмах, еще 20 — или в центрах административного задержания, или под домашним арестом.

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