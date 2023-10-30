Франция намерена депортировать десятки россиян

Франция намерена выслать из страны 39 радикальных исламистов-россиян
Власти Франции собираются начать процедуру депортации 39 россиян, которые подозреваются в приверженности радикальному исламу. Как сообщает РИА Новости, глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что Париж ждет согласия Москвы их принять.
«Мы составили список из 39 граждан России, за которыми мы особо тщательно следим из-за подозрений в радикализации. На прошлой неделе мы представили его российским властям», — заявил он.
Дарманен подчеркнул, что сперва власти Франции прояснили, являются ли эти лица гражданами РФ. Глава МВД отметил, что «надеется» получить согласие Москвы в этом вопросе и добавил, что до начала спецоперации на Украине Франция депортировала множество российских граждан.
Напомним, что ранее министр сообщал, что по поручению французского президента Эммануэля Макрона собирается возобновить переговоры с российскими властями о депортации уроженцев России, которые числятся в списках лиц, представляющих угрозу государственной безопасности. По словам Дарманена, в них находятся 60 человек русского, в том числе чеченского происхождения, за которыми ведется слежка. Порядка 40 из них находятся в тюрьмах, еще 20 — или в центрах административного задержания, или под домашним арестом.