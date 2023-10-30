В США заявили о необходимости изменить курс из-за военного коллапса на Украине

Украине угрожает экономический, демографический и военный кризис. Об этом в своей статье «Фиаско неоконсерваторов на Украине», опубликованной в издании Джеффри Сакс.

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В статье экономист предполагает, что США необходимо более хладнокровно относиться к российско-украинскому конфликту.

«Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса. Что должно сделать правительство США, чтобы справиться с этой потенциальной катастрофой? Необходимо срочно изменить курс», — пишет он.

Сакс также считает, что в декабре 2021 года президент США Джо Байдена не должен был отказываться от переговоров с президентом России Владимиром Путиным, поэтому сейчас для США пришло время изменить курс и согласится на переговоры с Россией.

«Байден должен проинформировать Путина, что США прекратят расширение НАТО на восток, если они достигнут нового соглашения по вопросам безопасности. Байдену следует согласиться на переговоры по соглашению о безопасности, аналогичному, хотя и не во всех деталях, предложениям президента Путина от 17 декабря 2021 года», — констатирует эксперт.