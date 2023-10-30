Посол Израиля высказался о прямых переговорах с ХАМАС

Между Израилем и ХАМАС нет и не может быть прямых переговоров, заявил израильский посол в РФ Александра Бен Цви в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, ЦАХАЛ сейчас не рассматривает возможность прекращения боевых действий.

Также глава израильской дипломатии подчеркнул, что у Израиля нет плана уничтожить сектор Газа, но есть намерение уничтожить ХАМАС и вернуть заложников. При этом Тель-Авив не обладает информацией о состоянии заложников, а также есть ли среди них высокопоставленные военные, добавил он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на израильских чиновников писал, что наземная операция армии Израиля в секторе Газа может продлиться от шести недель до шести месяцев. По данным агентства, главными целями Израиля будет уничтожение палестинского движения «ХАМАС» и ликвидация лидеров организации, причастных к атаке 7 октября.

Отмечается, что союзники Израиля, в том числе США, призвали государство более четко сформулировать цели операции. Кроме того, Тель-Авив намеревается создать в секторе Газа буферную зону для предотвращения повторного нападения.