«Отказался взять ответственность»: СМИ о скандале с заявлением Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально принес извинения за слова о том, что правительство не было предупреждено спецслужбами о военных намерениях ХАМАС. Однако это не погасило волну критики в его адрес. Этот факт констатируют западные СМИ, самые интересные статьи которых — в подборке «Рамблера».

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху написал в соцсетях, что руководители служб безопасности не предупредили его о предстоящем нападении ХАМАС. Это вызвало резкую критику премьера. Оппоненты сочли, что он «пытается уйти от ответственности за катастрофу» и переложить вину на сотрудников служб безопасности.

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После чего глава кабинета министров удалил свой пост и публиковал новый, признав, что «был не прав», пишет газета The Times of Israel.

«То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я приношу извинения за это», — заявил Нетаньяху.

В свою очередь лидер израильской оппозиции Яир Лапид обвинил Биньямина Нетаньяху в попытке уйти от ответственности и возложить вину на органы безопасности. Это «ослабляет ЦАХАЛ, пока он борется с врагами Израиля», заявил политик. Он подчеркнул, что премьер своими словами «пересек красную линию».

Издание также обратило внимание на то, что с 7 октября, с момента обострения конфликта между Израилем и ХАМАС, возникли вопросы по поводу ответственности властей страны за происходящее. И заявление Нетаньяху вызвало критику и внутри его чрезвычайного правительства. В частности, с требованием «отказаться от него» обратился к премьеру министр без портфеля Бенни Ганц.

«Это стало первым публичным разногласием между ними с тех пор, как лидер партии «Национальное единство» присоединился к коалиции после начала войны», — подчеркивается в статье.

Издание New York Times также отмечает, что критика разведки обнажила разногласия между лидерами Израиля.

«Хотя многие высокопоставленные чиновники, включая руководителей вооруженных сил и служб безопасности, а также министра обороны Йоава Галланта, взяли на себя ответственность за то, что Израиль был застигнут врасплох, Нетаньяху отказался сделать это», — отмечается в статье.

Комментарий Нетаньяху, в котором он, по сути, обвинил спецслужбы в провале, приведшем к атаке ХАМАС, «вызвал яростную реакцию», отмечают журналисты.

При этом в своем новом посте с извинениями Биньямин Нетаньяху выразил поддержку руководителям силовых структур, начальнику штаба, командирам и солдатам на местах и добавил: «Вместе мы победим».

Нетаньяху действительно удалил свое неоднозначное заявление о разведке после шквала критики, однако он отказывается признавать свою ответственность за ошибки, которые привели к атаке ХАМАС, констатирует Haaretz.

«Он просчитывает каждое слово в своей безумной битве за политическое выживание, но его перекладывание вины на других привело к впечатляющим обратным результатам», — подчеркивается в статье.

7 октября палестинская группировка ХАМАС совершила массированную атаку на Израиль, зайдя в приграничные города и захватив заложников. 29 октября в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что в секторе Газа удерживается не менее 230 человек.

После нападения Израиль объявил о переходе в состояние войны и начале ответной операции. Военные действия продолжаются до сих пор. 27 октября в ЦАХАЛ объявили о расширении масштаба наземной операции в регионе, в секторе Газа были отключены электричество и связь, велись масштабные бомбардировки.