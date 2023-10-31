В ООН выступили против насильственного перемещения людей

Организация Объединенных Наций выступает против насильственного перемещения людей. С таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в связи с информацией о том, что власти Израиля рассматривали возможность переселить 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров.