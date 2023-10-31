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В ООН выступили против насильственного перемещения людей

Организация Объединенных Наций выступает против насильственного перемещения людей. С таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в связи с информацией о том, что власти Израиля рассматривали возможность переселить 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет на Синайский полуостров.

В ООН выступили против насильственного перемещения людей
© globallookpress.com

Его попросили прокомментировать эти сведения и прояснить реакцию всемирной организации на возможное существование подобного плана.

"Мы однозначно высказываемся против насильственного массового перемещения людей. И точка", - сказал Дюжаррик.