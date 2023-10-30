Посольство РФ на Кубе назвало победу участника в форме нациста позором

Посольство России на Кубе назвало позорным присуждение победы на вечеринке в честь Хэллоуина участнику, который переоделся в костюм в виде нацистской формы. Об этом пресс-служба представительства написала в Telegram-канале.

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Там отметили, что по сообщению местных СМИ, в ночь на субботу, 28 октября, в одном из культурных центров Гаваны прошла вечеринка в честь Хэллоуина, включавшая костюмированный бал. На нем приз получил «костюм военного нациста-фашиста».

«Посольство России на Кубе решительно отвергает и осуждает этот позорный акт, нормализующий фигуру, ответственную за гибель миллионов людей», — заявили в посольстве.

Посольство РФ также отметило, что высоко ценит реакцию общественности на происшествие, а также своевременно принятые властями меры.