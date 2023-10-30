Пашинян выразил надежду на открытие границы с Турцией

"Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем реализовать договоренности, достигнутые по итогам переговоров специальных представителей Армении и Турции, об открытии границы между странами. На этом этапе планируется открытие для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов", - сказал Пашинян в парламенте в ходе слушаний по проекту бюджета на 2024 год.