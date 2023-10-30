Российских дипломатов не пустили на открытие памятника в Калифорнии

Американский госдепартамент не согласовал поездку российских дипломатов на церемонию открытия монумента святому праведному Иоанну Кронштадтскому в Сан-Диего, штат Калифорния. Об этом сообщила пресс-служба в Telegram-канале посольства России в Соединенных Штатах.

Монумент был открыт 29 октября. Торжественная церемония состоялась в храме, освященном в честь знаменитого священнослужителя. Богослужение совершил Архиепископ Сан­-Францисский и Западно-Американский Кирилл.

В посольстве отметили, что дипломаты хотели принять участие в событии, которое способствует сохранению российской культуры, русского языка, а также укреплению единства диаспоры РФ в США.

«Тем более что в нынешние непростые времена возможности разделить с соотечественниками подобные радостные моменты представляются нечасто. Однако госдепартамент отказал нам в согласовании поездки», — подчеркнули в посольстве.