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Глава Минобороны ФРГ: придётся привыкнуть к мысли об угрозе войны в Европе

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что европейцам придётся привыкнуть к мысли об угрозе войны.

Глава Минобороны ФРГ призвал готовиться к войне в Европе
© globallookpress.com

В интервью ZDF он отметил, что необходимо «снова привыкнуть к мысли о том, что в Европе может возникнуть угроза войны».

«А это значит, что мы должны быть готовы к войне, мы должны быть стойкими», — заявил Писториус.

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