Глава Минобороны ФРГ: придётся привыкнуть к мысли об угрозе войны в Европе
Министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что европейцам придётся привыкнуть к мысли об угрозе войны.
В интервью ZDF он отметил, что необходимо «снова привыкнуть к мысли о том, что в Европе может возникнуть угроза войны».
«А это значит, что мы должны быть готовы к войне, мы должны быть стойкими», — заявил Писториус.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что ЕС растратил авторитет посредника в мировых конфликтах.