СМИ: Япония намерена заморозить активы руководителей ХАМАС

Правительство Японии намерено принять решение о заморозке активов не менее девяти руководителей палестинского движения ХАМАС, продемонстрировав таким образом свою позицию по конфликту Израиля и Палестины. Об этом со ссылкой на данные телеканала NHK пишет ТАСС.

7 октября палестинское движение ХАМАС совершило нападение на приграничные районы Израиля. В ответ израильские власти объявили о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. 27 октября в Армии обороны Израиля сообщила о расширении масштаба наземной операции в регионе, в секторе были отключены электричество и связь, велись масштабные бомбардировки.

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаццарини охарактеризовал происходящее в регионе как «ад на земле».

Осведомленные источники отмечают, что правительство Японии намеревается четко продемонстрировать свою позицию по палестино-израильскому конфликту и заморозить активы не менее чем девяти членов руководства ХАМАС. Ожидается, что санкции могут быть приняты уже во вторник, 31 октября.