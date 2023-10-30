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WSJ: конец конфликта с ХАМАС станет завершением политической карьеры Нетаньяху

Конец конфликта между ХАМАС и Израилем будет окончанием политической карьеры действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Вероятнее всего, он покинет пост главы партии «Ликуд» и уйдет с должности премьера Израиля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника партии.

«Для него [премьера Нетаньяху] это конец игры. Вы найдете очень мало людей, которые сказали бы иначе», — заявил собеседник издания.

Кроме того, в тексте отмечается, что эскалация израильско-палестинского конфликта поставила под вопрос всю политику безопасности, которую выстраивал премьер-министр последние годы.

Провал разведки и других силовых ведомств ослабляет положение Нетаньяху, однако все политические решения будут приниматься после завершения противостояния между сторонами, следует из материала.

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Ранее Нетаньяху опроверг утверждения, что его заранее предупредили об атаке ХАМАС, сообщается в социальных сетях политика.

До этого премьер-министр Израиля сообщил, что обстоятельства атаки ХАМАС 7 октября будут расследованы, но только после завершения наземной операции в секторе Газа.

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