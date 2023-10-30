Конец конфликта между ХАМАС и Израилем будет окончанием политической карьеры действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Вероятнее всего, он покинет пост главы партии «Ликуд» и уйдет с должности премьера Израиля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника партии.

«Для него [премьера Нетаньяху] это конец игры. Вы найдете очень мало людей, которые сказали бы иначе», — заявил собеседник издания.

Кроме того, в тексте отмечается, что эскалация израильско-палестинского конфликта поставила под вопрос всю политику безопасности, которую выстраивал премьер-министр последние годы.

Провал разведки и других силовых ведомств ослабляет положение Нетаньяху, однако все политические решения будут приниматься после завершения противостояния между сторонами, следует из материала.

Ранее Нетаньяху опроверг утверждения, что его заранее предупредили об атаке ХАМАС, сообщается в социальных сетях политика.