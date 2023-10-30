Уроженец Саратова стал мэром колумбийского города

Уроженец Саратова Михаил Краснов стал мэром колумбийского города Тунха, центра департамента Бояка. Как сообщает газета «Новые известия», на выборах за него отдали свой голос 32% избирателей.

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Политик зарегистрировался в качестве кандидата на пост главы Тунхи в августе — тогда ему удалось собрать порядка 32 тысяч подписей местных жителей. 45-летний россиянин в своей программе обещал привлечение в регион зарубежных инвестиций, а также сотрудничество с международными компаниями, в том числе с российскими.

В интервью «Регнум» Краснов заявлял, что не сомневается в своей победе. Он отметил, что Колумбия не привыкла «принимать иностранцев», однако проблем при регистрации у него не возникло.