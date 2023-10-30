Источник назвал цели Турции в Израиле

Турция не настроена достигать точки невозврата в отношениях с Израилем, но градус жестокости в секторе Газа очень высок. Об этом заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

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Он напомнил, что отношения Турции и Израиля в последнее время нормализовались. Этому способствовали несколько шагов. В их числе: назначение послов, совместные проекты в энергетической сфере, возможный визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Израиль.

«Понимаете, у турецкой стороны не было и нет намерений достичь той самой точки невозврата в отношениях», — отметил источник.

Но, по его словам, оставаться безучастным к градусу запредельной жестокости в секторе Газа невозможно. Турецкие власти призывают израильское руководство к благоразумию и к переговорам.

Диписточник обратил внимание, что недавнее заявление Эрдогана о намерении объявить Израиль «военным преступником» основано «на фактах жестокости, которую совершила израильская сторона по отношению к мирным жителям в Газе».