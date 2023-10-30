Переговоры об освобождении заложников в Газе зашли в тупик

Переговоры по освобождению некоторых заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС, зашли в тупик из-за нежелания Израиля отправить топливо в сектор Газа, а также из-за возражений палестинской группировки гарантировать освобождение большого количества иностранных пленных. Об этом телеканалу NBC News сообщил бывший высокопоставленный американский чиновник, знакомый с ситуацией в Газе, комментируя продолжающиеся переговоры по поводу освобождения заложников.

"ХАМАС настаивает на получении топлива", - сказал источник, добавив, что Израиль и США, а также другие страны хотят освободить большую часть своих граждан.

По информации телеканала, переговоры прервались до того, как Израиль начал вторую фазу своего наступления в пятницу вечером и отправил наземные войска в сектор Газа.

"Переговоры в четверг шли очень хорошо, и их участники надеялись, что сделка может быть достигнута в выходные. Но разногласия возникли рано утром в пятницу, что привело к застою переговоров", - отметил источник.

Переговоры об освобождении около 230 заложников, включая детей и стариков, продолжаются с тех пор, как ХАМАС начал наступление 7 октября. Предполагается, что в число заложников входят люди с паспортами из 25 зарубежных стран, в том числе предположительно 54 тайца, 15 аргентинцев, 12 американцев, 12 немцев, шесть французов и шесть россиян.