В Китае раскрыли требования США к союзникам

Соединенные Штаты, исходя из личных стратегических потребностей или своего понимания мира, часто требуют от союзников выбирать ту или иную сторону. Это происходит и сейчас, но ряду стран это не нравится, рассказал экс-посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай, выступая на X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине, пишет РИА Новости.

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«США, исходя из своих собственных стратегических потребностей или своего понимания мира, часто требуют от своих союзников проводить ту же политику», — отметил он.

При этом Цуй Тянькай выразил надежду на то, что эти страны «смогут выносить суждения и принимать меры, основанные на их собственных национальных интересах».

Экс-посол подчеркнул, что на данный момент на международной арене вновь раздается призыв о необходимости выбирать сторону. Многим государствам это не нравится, но, «возможно, есть несколько стран, которые делают это автоматически», отметил Цуй Тянькай.

Ранее Цуй Тянькай заявил, что конфликт Вашингтона и Пекина будет иметь катастрофические последствия для мира. Так, по его мнению, обеим сторонам необходимо предпринять совместные усилия, чтобы не допустить развития такого сценария.