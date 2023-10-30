В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией

Китай намерен продолжать укреплять и углублять координацию и стратегическое сотрудничество между Вооруженными силами России и КНР. Об этом заявил заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности, передает РИА Новости.

Агентство уточняет, что десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29-31 октября. Первый такой форум состоялся в 2006 году, его организаторы — Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований. Традиционно в форуме участвуют министры обороны разных стран, эксперты и бывшие военные чиновники, включая иностранцев.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу прибыл Пекин с рабочим визитом для участия в десятом Пекинском Сяншаньском форуме. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства обороны РФ.