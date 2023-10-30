В США назвали риски Байдена из-за помощи Украине

Попытка президента США Джо Байдена связать помощь Украине и поддержку Израиля способна привести к недовольству даже среди избирателей-демократов, заявили колумниcты Эмма Эшфорд и Мэттью Крениг в публикации для журнала Foreign Policy. По их мнению, свои действия хозяин Белого дома так и не объяснил.

«Он ни разу не потрудился объяснить, почему среднестатистического американца <...> должна волновать Газа или Украина. Он сказал, что если не остановить [президента РФ Владимира] Путина на Украине, то дальше тот пойдет на Польшу. Если человека не волнует Украина, то какое ему дело до Польши?» — задалась вопросом Эшфорд.

Крениг отметил, что Байден намеревался посвятить Украине речь из Белого дома с самого начала конфликта, однако его сравнение постсоветской республики с Израилем получилось «по-настоящему нелепым». Колумнист считает, что электорат американского президента не оценит попытку связать украинский конфликт с войной на Ближнем Востоке. По мнению Кренига, у Украины даже в настоящее время есть широкая поддержка среди демократов, однако они разделились по вопросу палестино-израильского конфликта.