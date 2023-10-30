Почти две тысячи аргентинцев в костюме человека-паука собрались в Буэнос-Айресе
Около двух тысяч аргентинцев в костюмах человека-паука собрались в центре Буэнос-Айреса, чтобы побить мировой рекорд по числу переодетых людей в одном месте.
Число "спайдерменов" превысило две тысячи, а это значит, что действующий рекорд Малайзии с 685 людьми-пауками превзойден, сообщает La Nation.
"Нам нужно обойти Малайзию, за которой закреплён действующий рекорд с 685 людьми-пауками", — написал блогер Уки Деане в X и призвал всех прийти на акцию, организованную через соцсети.
В результате автобусы, метро, машины и центр Буэнос-Айреса были заполнены людьми-пауками. Кроме того, собравшиеся принесли с собой еду, которую направили в столовые для бедных.
8 августа мультфильм "Человек-паук: Паутина вселенных" официально вышел на иностранных онлайн-платформах. Сиквел мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" рассказывает о новых приключениях Майлза Моралеса в мире мультивселенных.