Почти две тысячи аргентинцев в костюме человека-паука собрались в Буэнос-Айресе

Около двух тысяч аргентинцев в костюмах человека-паука собрались в центре Буэнос-Айреса, чтобы побить мировой рекорд по числу переодетых людей в одном месте.

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Число "спайдерменов" превысило две тысячи, а это значит, что действующий рекорд Малайзии с 685 людьми-пауками превзойден, сообщает La Nation.

"Нам нужно обойти Малайзию, за которой закреплён действующий рекорд с 685 людьми-пауками", — написал блогер Уки Деане в X и призвал всех прийти на акцию, организованную через соцсети.

В результате автобусы, метро, машины и центр Буэнос-Айреса были заполнены людьми-пауками. Кроме того, собравшиеся принесли с собой еду, которую направили в столовые для бедных.