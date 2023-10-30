ВОЗ сообщила о невозможности эвакуировать пациентов из больниц в Газе

Подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях сообщило о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвало к немедленному прекращению огня в Газе. Соответствующее заявление было опубликовано на странице организации в соцсети X (ранее Twitter).

"Больницы на севере [сектора Газа] постоянно получают приказы об эвакуации, но это невозможно из-за угрозы для жизни пациентов. Мы призываем к активной защите гражданского населения и медработников, а также к отмене приказов об эвакуации и обеспечению постоянного доступа для гуманитарных грузов в Газу", - указано в заявлении.

Также в подразделении сообщили, что в Газе "постоянно идут интенсивные бомбардировки, многие медицинские учреждения разрушены авиаударами". "Больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, и притоку жертв не видно конца. Запасы медикаментов на исходе и перебои с топливом уже сказываются на работе медицинских учреждений и машин скорой помощи", - подчеркнули в организации.