Читатели американского веб-сайта Breitbart призвали президента Украины Владимира Зеленского выполнить требования протестующих, которые настаивают на демобилизации в рядах Вооруженных сил страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью о демонстрациях по всей Украине.

«Эти протесты до невозможности наивны. Украина больше не принадлежит народу. Они всего лишь ресурс для борьбы с Россией», — указал AlexTheGreat.

SantiagoElGato считает, что Украине следует полностью отказаться от призыва в армию и «остановить резню», из-за которой гибнет целое поколение местных жителей. Все эти смерти, настаивает он, нужны лишь для того, чтобы «деньги продолжали течь на счета тирана Зеленского, Байдена» и прочих высокопоставленных лиц, которым нужно их отмыть.

«Свобода и мир наступят тогда, когда неонацистский режим в Киеве капитулирует», — уверена TaTa.

YellowLabFan съязвил, что если жители Украины не собираются воевать за свою страну, тогда и лидер США должен перестать тратить деньги налогоплательщиков на «очередной Афганистан».

«Зеленский войдет в историю как тиран, продавший свою страну», — считает Hotep- Cat Ruler of Egypt.