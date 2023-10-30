В ЛАГ заявили, что будут добиваться прекращения огня в секторе Газа

Арабские страны на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа намерены придерживаться одинаковой позиции и требовать немедленного прекращения огня с обеих сторон конфликта. Об этом заявил постоянный представитель Лиги арабских государств в ООН Маджид Абдель Фаттах, передает РИА Новости.

ОАЭ запросили проведения СБ ООН в связи с наземной операцией Израиля в секторе Газа, оно запланировано на 22.00 мск понедельника. Заседание было созвано по просьбе группы арабских стран.

Абдель Фаттах уточнил, что у арабских государств три основных требования. Первое — немедленное прекращение огня, второе — снятие блокады сектора Газа и безоговорочный ввод гуманитарной помощи, а третье — отмена решений о перемещении мирных граждан, будь то требования переместиться с севера сектора Газа на юг или вовсе улететь в другие страны.