В ЛАГ заявили, что будут добиваться прекращения огня в секторе Газа
Арабские страны на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа намерены придерживаться одинаковой позиции и требовать немедленного прекращения огня с обеих сторон конфликта. Об этом заявил постоянный представитель Лиги арабских государств в ООН Маджид Абдель Фаттах, передает РИА Новости.
ОАЭ запросили проведения СБ ООН в связи с наземной операцией Израиля в секторе Газа, оно запланировано на 22.00 мск понедельника. Заседание было созвано по просьбе группы арабских стран.
Абдель Фаттах уточнил, что у арабских государств три основных требования. Первое — немедленное прекращение огня, второе — снятие блокады сектора Газа и безоговорочный ввод гуманитарной помощи, а третье — отмена решений о перемещении мирных граждан, будь то требования переместиться с севера сектора Газа на юг или вовсе улететь в другие страны.
Представитель ЛАГ в ООН также указал на необходимость «создания механизма защиты палестинского гражданского населения», так как этого требует Палестина. Абдель Фаттах также считает, что Израиль не может оправдывать свои действия необходимостью самообороны, так как сегодня речь идет об «оккупационной администрации».