В аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога

Пожарная тревога сработала в аэропорту Махачкалы, граждан попросили покинуть помещение. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас на территории аэропорта работают правоохранители, участники беспорядков начинают расходиться», — сообщил корреспондент агентства. Он добавил, что на территории аэропорта по громкоговорителям объявили пожарную тревогу, всем присутствующим необходимо выбраться на улицу.

В то же время муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев осудил действия своих единоверцев и призвал их остановиться, проявить максимум спокойствия и терпения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«То, что касается сегодняшней акции, искренне говорю, вы ошибаетесь, таким путём этот вопрос не решается», — заявил он в видеообращении.

По его словам, подобными акциями нельзя запретить летать самолетам из Израиля в Дагестан. При этом муфтий заявил о необходимости «решать этот вопрос по другому» и «говорить с соответствующими людьми», настаивая, что митингами и «эмоциями» протестующие не добьются своей цели.

Накануне вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. По предварительной информации, они искали прилетевших граждан Израиля, чтобы совершить расправу.