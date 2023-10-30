Кандидату в мэры Кишинева от оппозиции запретили выступить на русском языке

Депутату парламента Молдавии от Партии коммунистов Диане Караман запретили говорить на русском языке в ходе предвыборных дебатов в эфире телеканала «Молдова-1» и одноименной радиостанции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее видеообращение, опубликованное агентством Sputnik Молдова.

«К вниманию международных миссий и граждан Молдавии! На общественном телеканале и радио "Молдова-1" меня <...> лишили права высказать свою позицию в отношении нашего видения развития столицы только потому, что я говорила на русском языке», — подчеркнула депутат.

Местные СМИ утверждают, что ведущая эфира попыталась убедить Караман построить свое выступление на румынском языке, подчеркнув, что в противном случае ей отключат микрофон. Депутат в свою очередь возмутилась, обвинив ведущую эфира в дискриминации, и захотела продолжить свою речь на русском языке. В итоге режиссеры эфира действительно отключили ей микрофон.

Некоторое время спустя руководство телерадиокомпании «Молдова-1» заявило, что никакой дискриминации не было, а выступление Дианы Караман прервали из-за нарушения регламента передачи, который подразумевает эфир на румынском языке.