США надавили на Израиль для восстановления связи и интернета в секторе Газа

Высокопоставленный источник в США заявил газете Washington Post, что Соединенные Штаты оказали давление на власти Израиля, чтобы те восстановили связь в секторе Газа.

По его словам, за отключением связи стояли власти еврейского государства.

«Мы ясно дали понять, что они должны быть восстановлены. Связь восстановлена. Они (связь и интернет. — «Газета.Ru») должны оставаться включенными», — сказал источник.

По информации издания, израильские власти не объяснили американской стороне, почему отключили связь в Газе перед расширением наземных операций.

Вечером 27 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля Дэниел Агари заявил, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа: военные активизировали авиаудары в секторе Газа и будут продолжать проводить наземные операции. В свою очередь, палестинское движение ХАМАС заявило, что сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха».

Позже представитель ЦАХАЛ подполковник Питер Лернер сказал, что расширение операции израильских вооруженных сил не является официальным началом наземной операции в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше двух сотен заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в Газе, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.