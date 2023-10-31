Посол Израиля раскритиковал Шольца за позицию ФРГ в голосовании ООН по Газе

Посол Израиля в Германии Рон Просор раскритиковал канцлера Олафа Шольца за позицию Берлина на голосовании ООН по сектору Газа, где немецкая сторона воздержалась от участия. Об этом сообщает газета Rheinische Post.

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«Воздержание [на голосовании в ООН] в пятницу является морально неправильным, и история рассудит это. Государственный смысл означает активную поддержку Израиля, особенно в трудные времена», — заявил Просор.

Он подчеркнул, что настоящая дружба проявляется в действиях, а не только в словах, какими бы важными они ни были.

В то же время посол еврейского государства выразил благодарность Шольцу за полную поддержку Израиля после атак ХАМАС на территорию Израиля 7 октября.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла ближневосточную резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.