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Посол Израиля Просор раскритиковал Шольца за позицию в голосовании ООН по Газе

Посол Израиля в Германии Рон Просор раскритиковал канцлера Олафа Шольца за позицию Берлина на голосовании ООН по сектору Газа, где немецкая сторона воздержалась от участия. Об этом сообщает газета Rheinische Post.

Посол Израиля раскритиковал Шольца за позицию ФРГ в голосовании ООН по Газе
© Газета.Ru

«Воздержание [на голосовании в ООН] в пятницу является морально неправильным, и история рассудит это. Государственный смысл означает активную поддержку Израиля, особенно в трудные времена», — заявил Просор.

Он подчеркнул, что настоящая дружба проявляется в действиях, а не только в словах, какими бы важными они ни были.

В то же время посол еврейского государства выразил благодарность Шольцу за полную поддержку Израиля после атак ХАМАС на территорию Израиля 7 октября.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла ближневосточную резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Согласно документу, ООН требует от всех сторон конфликта соблюдения гуманитарно-правовых обязательств, в том числе по защите мирного населения и гражданских объектов. Резолюция призывает осуществить немедленную и беспрепонную доставку необходимых товаров в сектор Газа, а также обеспечить доступ в Газу для сотрудников БАПОР и других гуманитарных организаций. Помимо того, в документе рекомендуется отменить требование Израиля к жителям Газы и сотрудникам ООН переместиться на юг палестинского анклава. За резолюцию отдали свой голос 120 стран, 14 оказались против, еще 45 воздержались,

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