В Израиле отреагировали на беспорядки в Дагестане

Власти Израиля следят за развитием событий в Дагестане, где проходит акция протеста в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает Биньямина Нетаньяху.

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Власти страны выразили надежду на то, что правоохранительные органы России обеспечат израильтянам и евреям защиту, «где бы они ни находились». Также Израиль призвал власти России «решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян».

Ранее сообщалось, что сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Толпа требует изгнать евреев, прилетевших из Израиля.