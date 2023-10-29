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В Израиле отреагировали на беспорядки в Дагестане

Власти Израиля следят за развитием событий в Дагестане, где проходит акция протеста в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает Биньямина Нетаньяху.

В Израиле отреагировали на беспорядки в Дагестане
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Власти страны выразили надежду на то, что правоохранительные органы России обеспечат израильтянам и евреям защиту, «где бы они ни находились». Также Израиль призвал власти России «решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян».

В Росавиации сообщили о временном закрытии аэропорта Махачкалы

Ранее сообщалось, что сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Толпа требует изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал беспорядки в Дагестане спланированной извне провокацией.

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