СМИ назвали сроки проведения наземной операции ЦАХАЛ в Газе

Проведение наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа может продлиться от шести недель до полугода, сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, ЦАХАЛ намерен прекратить ситуацию, где сектор Газа является «источником антиизраильского насилия». В материале говорится, что партнёры Израиля, в том числе и США, оказывают давление на страну.